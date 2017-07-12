سفير فرنسا بمصر: سنتدخل عسكريًا في سوريا لو استخدم النظام أسلحة كيميائية

الإسكندرية- محمد البدري

حذر السفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه، الجهات المتصارعة في سوريا من رد فعل عسكري قوي من قبل بلاده، في حالة استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية على حساب المدنيين وخاصة الأطفال.

جاء ذلك في تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته للقنصلية الفرنسية بالإسكندرية في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا.

وقال "روماتيه": "لن نسمح بأي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وإن حدث ذلك مستعدون للتدخل العسكري، لمعاقبة من يستخدم هذه الأسلحة بالتعاون مع الدول الأخرى".

وأضاف: "إذا استمر النظام السوري في استكمال مثل هذه الجرائم سنقوم برد فعل عسكري سواء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، لأن حياة الإنسان خط أحمر لفرنسا".

وعلّل السفير الفرنسي موقف بلاده قائلًا: "إن الضمير العالمي وصل لقناعة بأنه لايمكن ترك ما يحدث يستمر، لسنا في مجال دبلوماسي أكثر منه أخلاقي".