حزب الوفد: اجتماع "الهيئة العليا" تصفية للأجواء بعد أزمة "أبو شقة"

كتبت- مروة شوقي:

قال حزب الوفد، إن اجتماع هيئته العليا، اليوم الأربعاء، شهد تصفية للأجواء العامة داخل الحزب وترحيبه بعودة المستشار بهاء أبو شقة مجددًا لعضوية الحزب.

وأوضح الحزب في بيان صحفي، أن أبو شقة أعرب عن تقديره واحترامه للجميع، بعد الأزمة الأخيرة التي شهدت تقديمه الاستقالة من العمل بالحزب في أعقاب موافقة البرلمان

وكلف الحزب طارق سباق، بمتابعة ملف الشئون البرلمانية، وحمد عبد العليم داود، بملف حقوق الانسان والحريات، وتولي المهندس حسام الخولي لملف الاقتصاد والسياسة الخارجية، والمهنندس حسين منصور، ملف النقابات والتدريب والتثقيف السياسي، وأيمن عبد العال، لملف التنظيم وتنسيق المحافظات.

وبحسب البيان، فإن الهيئة العليا ستتابع هذه التكليفات على أن يقوموا بعرض مستجدات هذه الملفات في خلال اجتماعات الهيئة البرلمانية.

ولفت إلى تكليف الدكتور هاني سري الدين بإدارة ملف تنمية الموارد، وتعهد سري بتنظيم مجموعة عمل من شأنها طرح مقترحات لايجاد بدائل تمويلية للحزب والإسهام في تعظيم موارده للوفاء بالمتطلبات الشهرية والتوسع في العمل الجماهيري.