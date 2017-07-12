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وزير الثقافة يفتتح معرض كفر الشيخ للكتاب

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يفتتح معرض كفر الشيخ للكتاب

09:42 م الأربعاء 12 يوليو 2017

وزير الثقافة يفتتح معرض كفر الشيخ للكتاب

وزير الثقافة يفتتح معرض كفر الشيخ للكتاب

كتبت-نسمة فرج:

افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ يرافقهما الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض كفر الشيخ الأول للكتاب بحضور القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

واعرب وزير الثقافة عن سعادته بإقامة معرض كفر الشيخ الأول للكتاب، موضحًا أن وزارة الثقافة نظمت معرضا بدسوق لثلاث دورات، وكان لابد أن يكون هناك معرضا بمدينة كفر الشيخ".

وأكد أن الدولة كما توفر رغيف العيش والعلاج والتعليم للمواطنين، مطالبة أيضا بتوفير الكتاب والأنشطة الثقافية والفنية.

وأضاف وزير الثقافة أن هذه الدورة هي البداية، كما وعد بان يكون في كل مركز من مراكز المحافظة معرضا للكتاب.

من جانبه أكد محافظ كفر الشيخ، أن المعرض هو البداية لمعارض أخرى، وسنقدم كل الدعم لإقامة معارض للكتاب في كل مركز من مراكز المحافظة، وستكون البداية بمعرض مصيف بلطيم الأول للكتاب، لأن هذه المعارض تساعد على نشر الكتاب والثقافة بين مواطنى كفر الشيخ.

وأشار الدكتور هيثم الحاج على، أن هذا المعرض ولد كبيرا بالأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة له بمشاركة كبار الأدباء من وكفر الشيخ، وكذلك عدد المشاركين الذين وصل عددهم إلى 28 ناشرا.

وأضاف أن هذا المعرض يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية بين المحافظات المصرية.

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