متحدث الوفد يروي كواليس "عتاب" البدوي لـ"أبو شقة"

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن السيد البدوي رئيس الحزب أعلن خلال اجتماع الهيئة العليا للوفد، اليوم الأربعاء، عن تقديم المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام، طلب تفويض لرئاسة الحزب لمدة شهر.

وأضاف فؤاد، في تصريح لـ"مصراوي"، أن البدوي علّق رافضًا: "مش هفوض حد"، مؤكدًا على استمراره لنهاية دورتة الرئاسية في أبريل المقبل.

وعن تصريحات أبو شقة، بأن هناك فى الحزب مندسين تسببوا فى وقوع مشاكل بين أعضاء الهيئة العليا، والهيئة البرلمانية للحزب، وطلب بعض أعضاء عليا الوفد تقديم اعتذار رسمي لما بدر من تصريحات في حق الحزب، أوضح فؤاد أن أبو شقة نفى ذلك بقوله: "لا صحة لما نسب إليّ وسأصدر بيان اوضح فيه حقيقة هذا الكلام".

وبحسب المتحدث فإن "اللقاء لم يخل من عتاب البدوي لأبو شقة لكونه سريعًا في الادلاء بتصريحات يستغلها المغرضون"، فبادره أبو شقة بقوله: "اعتبر ما تم كأن لم يكن وما سبق صفحة وطويت".

وأشار فؤاد، إلى أن الحضور أعربوا لـ"أبو شقة" عن تقديرهم لدوره في الحزب وتمسكهم به.

وكشف فؤاد، عن اختيار الحزب بداية دور التشريعي الثالث لرئيس هيئته البرلمانية، مضيفًا: "هناك اتجاه لاستمرار صلاح شوقي في رئاسة الهيئة البرلمانية، واتجاه آخر لاختيار المهندس أحمد السجيني وهو ما سيقرره الحزب خلال اجتماع بداية أكتوبر القادم".