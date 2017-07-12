أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

متحدث الوفد يروي كواليس "عتاب" البدوي لـ"أبو شقة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

متحدث الوفد يروي كواليس "عتاب" البدوي لـ"أبو شقة"

09:40 م الأربعاء 12 يوليو 2017

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن السيد البدوي رئيس الحزب أعلن خلال اجتماع الهيئة العليا للوفد، اليوم الأربعاء، عن تقديم المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام، طلب تفويض لرئاسة الحزب لمدة شهر.

وأضاف فؤاد، في تصريح لـ"مصراوي"، أن البدوي علّق رافضًا: "مش هفوض حد"، مؤكدًا على استمراره لنهاية دورتة الرئاسية في أبريل المقبل.

وعن تصريحات أبو شقة، بأن هناك فى الحزب مندسين تسببوا فى وقوع مشاكل بين أعضاء الهيئة العليا، والهيئة البرلمانية للحزب، وطلب بعض أعضاء عليا الوفد تقديم اعتذار رسمي لما بدر من تصريحات في حق الحزب، أوضح فؤاد أن أبو شقة نفى ذلك بقوله: "لا صحة لما نسب إليّ وسأصدر بيان اوضح فيه حقيقة هذا الكلام".

وبحسب المتحدث فإن "اللقاء لم يخل من عتاب البدوي لأبو شقة لكونه سريعًا في الادلاء بتصريحات يستغلها المغرضون"، فبادره أبو شقة بقوله: "اعتبر ما تم كأن لم يكن وما سبق صفحة وطويت".

وأشار فؤاد، إلى أن الحضور أعربوا لـ"أبو شقة" عن تقديرهم لدوره في الحزب وتمسكهم به.

وكشف فؤاد، عن اختيار الحزب بداية دور التشريعي الثالث لرئيس هيئته البرلمانية، مضيفًا: "هناك اتجاه لاستمرار صلاح شوقي في رئاسة الهيئة البرلمانية، واتجاه آخر لاختيار المهندس أحمد السجيني وهو ما سيقرره الحزب خلال اجتماع بداية أكتوبر القادم".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حزب الوفد: اجتماع "الهيئة العليا" تصفية للأجواء بعد أزمة "أبو شقة"

    أخبار

  • البدوي يرد على طلب "أبو شقة" تفويضه لرئاسة الوفد: "مش هفوض حد"

    أخبار

  • عليا الوفد تبدأ اجتماعها بحضور "البدوي وأبو شقة"

    أخبار

  • اجتماع للهيئة العليا لـ"الوفد" برئاسة السيد البدوي الأربعاء المقبل​

    أخبار

إعلان

740971fda7.jpg
9de25c6857.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد