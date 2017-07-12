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البابا تواضروس الثاني ناعيًا شهداء رفح: الشعوب تعيش بتضحيات الأبطال

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس الثاني ناعيًا شهداء رفح: الشعوب تعيش بتضحيات الأبطال

09:27 م الأربعاء 12 يوليو 2017

البابا تواضروس الثاني ناعيًا شهداء رفح: الشعوب تعيش بتضحيات الأبطال

البابا تواضروس بابا الإسكندرية

القاهرة- (أ ش أ):

نعى البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا في حادث رفح الإرهابي يوم الجمعة الماضي.

وقال البابا تواضروس -في عظته الإسبوعية التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء، في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية-: "نذكر أبناء من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في حادث رفح الإرهابي؛ هؤلاء قدموا دمائهم وحياتهم في سبيل حياة مصر".

وأضاف: "نذكر بطولات هؤلاء الأبطال وشجاعتهم وأعزي شخصيا كل أسرة قدمت شهيدا أو مصابا، ونصلي من أجل الرحمة للشهداء وشفاء المصابين".

وتابع: "الشعوب تعيش بتضحيات الأبطال وشاهدنا وسمعنا خلال الأيام الماضية عن حياة هؤلاء الأبطال وشجاعتهم وهم لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون كل مصر وندعو لهم بالرحمة ونذكرهم بالخير وأعمالهم البطولية ستظل في ذاكرتنا ونحن نثق في قدرة أبناء مصر في الحفاظ على الوطن".

من جهة أخرى، قدم البابا تواضروس الثاني، التهنئة إلى طلاب الثانوية العامة الذين ظهرت نتائجهم اليوم، قائلاً "أهنئ كل طلاب مصر بنجاحهم في شهادة الثانوية العامة، ربنا يبارك نجاحهم واجتهادهم من أجل أنفسهم ومن أجل وطننا مصر".

كما هنأ البابا تواضروس، الأقباط بانتهاء صيام الرسل، ودارت عظته الأسبوعية عن احتفال الكنيسة بعيد الرسل في موعد ثابت كل عام.

هذا المحتوى من

Asha

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