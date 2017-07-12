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مران الزمالك| جلسة علاجيه لحفني.. وتدريبات قوية لحراس المرمى

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مران الزمالك| جلسة علاجيه لحفني.. وتدريبات قوية لحراس المرمى مران الزمالك| جلسة علاجيه لحفني.. وتدريبات قوية لحراس المرمى

التحرير

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خضع أيمن حفني، صانع العاب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ، لجلسة علاج طبيعية، قبل إنطلاق مران الفريق اليوم على إستاد عبداللطيف ابورجيله بمقر النادي بميت عقبه.

وحضر حفني لمقر النادي اليوم، بعد إجراء أشعة على العضلة الضامة، ووضع أيمن فريد طبيب الزمالك برنامج علاجي للاعب من أجل سرعة عودته للملاعب. 

كما قام محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق، وعلي فتحي الظهير الأيسر، بأداء تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب بسبب الإصابة.

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فيما شهد المران ايضًا تدريبات تأهيليه لطارق حامد وشوقي السعيد ثنائي الفريق، وتدريبات قوية لحراس المرمى تحت قيادة أيمن طاهر. 

كما اجتاز أحمد رفعت صانع العاب الفريق الاختبار الطبي، الذي خضع له على هامش تدريبات اليوم بعد معاناته من الإصابة أمس بكدمة في كاحل القدم، وتأكدت جاهزيته لمواجهة الجيش غدًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش غدًا الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس

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التحرير

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