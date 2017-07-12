فيديو| علي ماهر مهاجمًا البدري: «لو حد شتمك يرجع يلعب عادي كده؟»

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انتقد علي ماهر، المدير الفني لفريق الأسيوطي، مشاركة حسام غالي، قائد النادي الأهلي، خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة، المقامة حاليًا على ملعب « في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وقال «ماهر»، خلال لقاءه ببرنامج «ستاد مصر» الذي يقدمه سيف زاهر، على قناة ON sport، إن مشاركة «غالي» في المباراة غير منطقية، بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للمارد الأحمر، «اللاعيبة لازم تحس إن فيه حاجات ما ينفعش تتعداها».

ووجه ماهر، سؤاله لمدرب الأهلي: «لو حد شتمك تخصم منه وبعدين يرجع لعب تاني عادي كده؟ طب اللاعيبة بعد كده هتعمل إيه».

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وتابع، «الأهلي طوال تاريخه لا يقف على لاعب، ويمتاز بشعور اللاعبين بتطبيق العدل على جميع لاعبيه دون تمييز».