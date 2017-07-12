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محافظ القاهرة يكلف حي الخليفة بحصر المواطنين تمهيدًا لنقلهم إلى الأسمرات

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محافظ القاهرة يكلف حي الخليفة بحصر المواطنين تمهيدًا لنقلهم إلى الأسمرات

09:07 م الأربعاء 12 يوليو 2017

محافظ القاهرة يكلف حي الخليفة بحصر المواطنين تمهيدًا لنقلهم إلى الأسمرات

كتبت- ندى الخولي:

التقى المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، بالدكتورة جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بديوان عام المحافظة لبحث آخر تطورات نقل المناطق ذات الخطورة الداهمة والجيولوجية إلى حي الأسمرات والتي تمثل خطورة على المواطنين نظرا لوقوعها على حافة الجبل.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من قبل رؤساء أحياء منشأة ناصر والسيدة زينب ودار السلام ومصر القديمة، فيما شدد على حي الخليفة بالبدء في حصر المواطنين استعدادا لنقلهم إلى حي الأسمرات.

وقالت الدكتورة جيهان عبدالرحمن، إنه يتم حصر تلك المناطق عن طريق لجنة مشكلة بكل حي يتكون أعضائها من رئيس الحي وضابط من الشرطة ومباحث المرافق ومباحث القسم وتكون مهام اللجنة هي حصر المواطنين على أرض الراقع وتكون مهمة ضباط الشرطة البحث في أحقية المواطن أو من عدمه.

وأشارت عبدالرحمن، إلى أنه تم الاتفاق على زيادة معدلات التسكين وحصر المواطنين بتلك المناطق حتى يتسنى نقلهم بأسرع وقت.

وأصدر المحافظ تعليماته فى ختام الاجتماع لرؤساء أحياء دار السلام ومصر القديمة بتشكيل لجنة أخري ليصبح لجنتين بتلك الأحياء وذلك لزيادة أعمال الحصر والنقل بصفة مستمرة وسريعة.​

 

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