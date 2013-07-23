أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

في ذكرى ثورة يوليو.. فلاحو المنيا يطالبون بالحفاظ على أراضي الإصلاح الزراعي

Google+ Print
في ذكرى ثورة يوليو.. فلاحو المنيا يطالبون بالحفاظ على أراضي الإصلاح الزراعي في ذكرى ثورة يوليو.. فلاحو المنيا يطالبون بالحفاظ على أراضي الإصلاح الزراعي
بعض أهالي المحافظة وصفوا التعدي على الأراضي بالبيع وتحويلها لكردونات مباني بأنه "مخطط إخواني" لطمس إنجازات عبد الناصر

كتب : إسلام فهمي منذ 39 دقيقة

تعرضت آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة بمحافظة المنيا، التي أممها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من الإقطاعين بعد نجاح ثورة 23 يوليو، لتوزيعها علي صغار الفلاحين، إبان فترة حكم جماعة الأخوان المسلمين إلى هجمة شرسة، من تعديات وبيع وشراء تمهيدا لتحويلها إلى كردونات مباني، وسط تقاعس وتخاذل تام من الحكومات المتعاقبة، حتى أن البعض وصف ذلك بأنه مخطط إخواني لطمس إنجازات عبدالناصر ومحوها من الوجود.

فعلى الضفة الشرقية لترعة الإبراهيمية، توجد مساحات شاسعة من أراضي الإصلاح الزراعي، فوجئ فلاحو قرية زهرة بيد التخريب تمتد إليها بالتجريف والتبوير والبناء، وحذروا من تحويل قرابة 80 فدانا بزمام القرية إلى كردونات مباني، واستحالة إزالة هذه التعديات مستقبلا في حال اتساعها.

وقال شوكت خلف، أحد أهالي القرية، إنه رغم كل ما شهدته فترة حكم مبارك من فساد، إلا أنه لم يفرط في شبر واحد من أراضي الإصلاح الزراعي، لكنها الآن تتآكل بشكل ملحوظ، لاسيما خلال فترة تولي محمد مرسي الرئاسة، مؤكدا أن هذه الأراضي بحكم قانون الإصلاح الزراعي "حق انتفاع" ولا يجوز بيعها وشراؤها، ورغم ذلك فإن عددا من الفلاحين يبيعونها تمهيدا لتحويلها لكردونات مباني.

وأشار يسري عبدالحكيم، فلاح، إلى أن هناك منتفعون بأراضي الإصلاح الزراعي يقومون بتبويرها وبيعها لمواطنين يعيشون بالمدن، ثم يعودون ويستولون عليها مره أخرى، لأنه من الناحية القانونية يصعب إثبات ملكية هذه الأراضي إلا للمنتفع الأصلي، ولذلك تحولت إلى "سبوبة" لسماسرة المباني، مضيفا أن المنيا سجلت رقما قياسا في التعدي على أراضي الإصلاح الزراعي تدريجيا بالبناء، خاصة في المناطق المتاخمة للكتل السكنية، ومنها قرى البرجاية وأبوحنس وأبوسويلم وصفط اللبن والإصلاح وإطسا ودماريس والمجيدي.

وأوضح يحيى سنوسي، منتفع، أن تخاذل والإصلاح الزراعي عن إزالة التعديات على الأراضي يوميا، دفع الأهالي إلى التسابق على شراء مساحات شاسعة للبناء عليها، مشددا على أنه إذا استمر صمت الحكومة عما يحدث، ستنتهي هذه المساحات في غضون عام أو اثنين، خاصة أن زيادة حجم التعديات يجعل الدولة عاجزة عن تنفيذ قرارات الإزالة، لأنها ستأخذ بعدا أمنيا وستصبح المواجهة جماعية.

وأكد عاشور مرعي عزيز الدين، منتفع، أن شخصا قام بتشوين مواد بناء حول قرابة ثلاثة أفدنة ونصف من أراضي الإصلاح الزراعي متاخمه لعزبة المجيدي، تمهيدا لبيعها بالمتر كأراضي مبانٍ بأسعار مرتفعة، خاصة أنها تقع بمنطقه حيوية بالطريق الزراعي " - أسوان".

وقال مسؤول بالإصلاح الزراعي بالمنيا إن جميع حالات التعدي على الأراضي يتم رصدها أولا بأول، وتصدر قرارات إزالة فورية لها بكافة مراكز المحافظة، ولا تتقاعس الإدارات الزراعية عن الحفاظ على الأراضي ولا تغفل عنها لحظة واحدة، لأنها من أجود أنواع الأراضي بالزمام، لكن الظروف الأمنية تحول دون اتخاذ الإجراءات السريعة نحو الإزالة، خاصة أن هناك تجرؤ غير مسبوق على رجال الشرطة، وفي كل حملة إزالة يتعرض العمال والموظفين وأفراد الأمن لاعتداءات عنيفة، تصل أحيانا إلى المواجهات المسلحة وتحطيم معدات الوحدات المحلية، وفي هذه الحالة يتم تأجيل تنفيذ الإزالات وسحب القوات لتفادي وقوع مصادمات مع المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية