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ضبط 64 كيلو بانجو وأفيون بحوزة عاطلين في القطامية

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مصراوي Masrawy

ضبط 64 كيلو بانجو وأفيون بحوزة عاطلين في القطامية

09:02 م الأربعاء 12 يوليو 2017

ضبط 64 كيلو بانجو وأفيون بحوزة عاطلين في القطامية

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عاطلين حال تواجدهما بالقطامية مستقلان سيارة ربع نقل، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وزنت 61 كيلو بانجو و3 كيلو أفيون.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات؛ مفادها أن كل من "سليمان.ع"، 64 سنة، عاطل، ومقيم المنطقة الجبلية المتاخمة لطريق العين السخنة، وشقيقه "سالم"، 56 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان، يزاولان نشاطا غير مشروعًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة قسم شرطة القطامية مكاناً لتجارتهما.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلان سيارة ربع نقل بيضاء ملك وقيادة الأول، وعُثر بحوزتهما على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 61 كيلو جرام، وكمية من الأفيون المخدر وزنت 3.100 كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره 800 جنيه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل تنقلاتهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما في المواد المخدرة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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