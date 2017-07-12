«الري»: ملء البحيرة خلف سد النهضة لم يبدأ

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، بعد ظهور بحيرة أمام السد مليئة بالمياه، معقبًا: «هناك فيضان للنيل الأزرق يبدأ من شهر يونيو، ويستمر حتى أواخر سبتمبر سنويًا، لكن هذا العام مستوى ارتفاع السد هو ما أدى إلى ظهور تلك البحيرة أمامه».

أضاف الإمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن «البحيرة موجودة منذ العام الماضي، لكن اتساع حجمها نتيجة زيادة حجم الإنشاءات في سد النهضة»، موضحًا أن «تلك البحيرة تختفي بعد انتهاء الفيضانات، ولا تؤثر على حصة مصر من المياه».

شاهد أيضا

أشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن عملية الملء في سد النهضة لم تبدأ بعد، ولن تتم إلا بعد التوافق مع جميع دول حوض النيل وفقًا لإعلان المبادئ.