فيديو| الرميح: ينبغي تسليم ملف الأزمة الليبية إلى مصر

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قال رمزي الرميح، المستشار السابق للقوات المسلحة الليبية، إنه يجب تسليم ملف الأزمة الليبية إلى مصر، بحيث تنخرط جميع الأجهزة الأمنية المصرية في هذا الملف، مؤكدًا أن ذلك لا يعني أن مصر تتدخل في الشأن الليبي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط، في برنامج «بين السطور»، المذاع على قناة «أون لايف»: «هناك 17 مليون مواطنًا مصريًا ذو أصول ليبية، فبين البلدين تناسب وتصاهر من خمسة آلاف سنة».

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وتابع: «على أمريكا أن تحترم نفسها، وتبتعد عن ليبيا، وتعي جيدًا أن هناك دولة عربية اسمها مصر لن تستطيع لي زراعها».