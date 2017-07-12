فيديو| كاتبة إماراتية: دعم الدوحة للإرهاب يضر شعبها في المقام الأول

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالبت الكاتبة الصحفية الإماراتية، موزة الهنائي، الولايات المتحدة الأمريكية بعقد اتفاقية جديدة تُلزم قطر بتنفيذ اتفاق الرياض 2013، الذي لم تلتزم به سابقًا.

وأضافت الهنائي خلال لقائها مع قناة «الغد» الإخبارية، «من المخزي أنْ نرى دولة خليجية تُسخر كل أموالها لدعم الإرهاب»، مشيرة إلى أنها لا تُطالب بأن تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على قطر لعدم تمويل الإرهاب، بل لعدم دعم الإرهاب لوجيستيا وإعلاميا أو معنويًا وغيره.

شاهد أيضا

وأعربت الهنائي، عن أملها في أن تعدل قطر عن سياستها في دعم الإرهاب والتطرف، لأنه يضر في المقام الأول الشعب القطري وقطر نفسها، وكذلك بدول الخليج أيضا.

