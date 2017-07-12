شكري في اجتماع جدة: ننتظر تفاعل قطر «الإيجابي» مع مطالبنا

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صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى شارك اليوم الأربعاء، فى الاجتماع الذى ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى جدة مع وزير خارجية الولايات المتحدة وبمشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية الكويتية.

وأضاف أبو زيد فى بيان صحفى، أن الاجتماع تناول الأبعاد المختلفة للأزمة مع قطر واستعرض كافة التطورات الاخيرة الخاصة بها، حيث أعاد وزير الخارجية طرح شواغل مصر حيال موقف قطر الداعم للإرهاب، مؤكدا تمسك مصر بالمطالب التى قدمتها الدول العربية الأربع لقطر.

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كما أكد شكرى، خلال الاجتماع، أن التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة يظل رهنا بتفاعل قطر الإيجابي مع هذه المطالَب وتوقفها عن دعم الاٍرهاب والجماعات الإرهابية.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن "شكرى" أوضح أن مشاركة مصر فى هذا الاجتماع إلى جانب الدول العربية الاخرى تأتى فى إطار العلاقات الخاصة التى تربط كافة هذه الدول بالولايات المتحدة، وكذا فى إطار ما تم تناوله خلال قمة الرياض واتصالا بالجهد الأمريكى للقضاء على الاٍرهاب.