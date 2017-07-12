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البنك المركزي: توسيع مظلة قروض المشروعات الصغيرة

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البنك المركزي: توسيع مظلة قروض المشروعات الصغيرة البنك المركزي: توسيع مظلة قروض المشروعات الصغيرة

التحرير

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قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض) ليصبح من 250 ألف جنيه (بدلاً من مليون جنيه)، وحتى أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) تحت مظلة المبادرة الصادرة فى 11 يناير 2016.

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ويأتى هذا القرار مسانداً لحرص الدولة على تنمية القطاع الزراعى باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى، ومن ثم يصبح من الأهمية تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتى يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومى، ودعما لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار تلبى احتياجات المواطن المصرى. 

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التحرير

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