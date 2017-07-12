«الداخلية» تناشد المواطنين التفاعل لرصد الإرهابيين

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ناشدت وزارة الداخلية، وفقا لما عرضته قناة "on live"، في نبأ عاجل، المواطنين التفاعل «الجدي» معها؛ لرصد العناصر الإرهابية.

كانت الوزارة، أعلنت، اليوم الأربعاء، مقتل قيادي بحركة حسم الإرهابية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمنطقة المرج بالقاهرة.

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وأضافت، في بيان رسمي لها، أنه استمرارًا في ملاحقة وزارة الداخلية لعناصر ما يسمى بحركة حسم (الجناح المسلح لجماعة الإخوان)، وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم ومنطلقًا لتنفيذ أعمالهم العدائية، فقد توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد باختباء أحد الكوادر الإرهابية التابعة لحركة حسم، الهارب أحمد محمد عمر سويلم، 36 عامًا، موظف ويقيم بمركز الفشن في بنى سويف، السابق تورطه في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية وذلك بإحدى الشقق المؤجرة بمنطقة كفر الشرفا بالمرج في القاهرة.