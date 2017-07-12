أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فخري الفقي: الحكومة تسعى لاتخاذ كل الإجراءات لـ«خفض التضخم»

Google+ Print
فخري الفقي: الحكومة تسعى لاتخاذ كل الإجراءات لـ«خفض التضخم» فخري الفقي: الحكومة تسعى لاتخاذ كل الإجراءات لـ«خفض التضخم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي للصندوق ينوي صرف 1.25 مليار دولار لمصر كدفعة ثانية من القرض، موضحًا أن نفذت كافة الإجراءات المطلوبة بشجاعة وأوفت بالتزامتها، ومنها رفع الكهرباء والطاقة، وزيادة الدعم النقدي للبطاقات التموينية وتحسين أوضاع العاملين بالدولة.

شاهد أيضا

أضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الأربعاء، أن زيادة الدعم النقدي للبطاقات التموينية جاء من أجل الموازنة وتخفيف الأعباء بعد رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة وتخفيض الدعم عن المحروقات، موضحًا أن الحكومة تسعى لاتخاذ كل الإجراءات من أجل خفض نسبة التضخم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية