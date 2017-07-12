فخري الفقي: الحكومة تسعى لاتخاذ كل الإجراءات لـ«خفض التضخم»

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قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي للصندوق ينوي صرف 1.25 مليار دولار لمصر كدفعة ثانية من القرض، موضحًا أن مصر نفذت كافة الإجراءات المطلوبة بشجاعة وأوفت بالتزامتها، ومنها رفع أسعار الكهرباء والطاقة، وزيادة الدعم النقدي للبطاقات التموينية وتحسين أوضاع العاملين بالدولة.

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أضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الأربعاء، أن زيادة الحكومة الدعم النقدي للبطاقات التموينية جاء من أجل الموازنة وتخفيف الأعباء بعد رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة وتخفيض الدعم عن المحروقات، موضحًا أن الحكومة تسعى لاتخاذ كل الإجراءات من أجل خفض نسبة التضخم.