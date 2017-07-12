بالصور.. سفارة العراق في مصر توزع الحلوى احتفالًا بتحرير الموصل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية مجموعة من الصور، التقطت أمام سفارة العراق بالقاهرة في منطقة الزمالك، وتظهر توزيع القائمين على السفارة حلوى على المارة؛ احتفالًا بتحرير مدينة الموصل في العراق.

وبدأ الجيش العراقي، صباح اليوم أمس الثلاثاء، في إزالة مخلفات تنظيم داعش الإرهابي من أحياء الموصل، التي كان يسيطر عليها التنظيم بعد تحريرها.

شاهد أيضا

ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن أول أمس، الاثنين، رسميًا النصر على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، مشيرا إلى أن النصر في المدينة تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز.