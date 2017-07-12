رئيس «الشرقية للدخان» يكشف سبب زيادة أسعار «كليوباترا»

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علق محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، على رفع أسعار سجائر «كليوباترا»، دون غيرها من الأصناف، وقال إنه «قبل تعويم الجنيه كان لدينا مخزون جيد، ومع ارتفاع التكلفة بعد التعويم احتجنا إلى التحرك تدريجيًا لرفع الأسعار».

وأضاف عثمان، خلال مداخلة ببرنامج «مال وأعمال»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، «لدينا 14 صنفًا في السوق وارتفاع الأسعار طال 3 أصناف فقط، بمقدار نصف جنيه، وجنيه، و2 جنيه وربع».

وأشار إلى أن «الشركة لم يعد لديها أرصدة عقب زيادة أسعار المحروقات، حيث أصبح العديد من التجار الجشعين يشترون منتجات الشركة ليبيعونها للمستهلكين بأسعار تفوق الأرقام التي تم تعديلها».

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وواصل: «(كينج سايز) كانت بـ10.50، ورفعناها جنيه، وهي أصلًا كانت تُباع قبل الزيادة بـ13 جنيه، الـ(كوين) كانت بـ12 جنيه، ورفعناها نصف جنيه، وللأسف كانت تُباع بـ14 جنيه، (سوبر) وصلت لـ16 جنيه لما كان ثمنها 12.75».