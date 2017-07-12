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تضرر أكثر من نصف مليون شخص جراء فيضانات في بنجلاديش

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مصراوي Masrawy

تضرر أكثر من نصف مليون شخص جراء فيضانات في بنجلاديش

08:58 م الأربعاء 12 يوليو 2017

تضرر أكثر من نصف مليون شخص جراء فيضانات في بنجلاديش

ارشيفية

دكا - (د ب أ):

تضرر حوالي 650 ألف شخص جراء فيضانات ضربت 13 حيا في شمال وشمال شرق بنجلاديش، حسبما أعلنت اليوم الأربعاء.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية البنجلاديشية أن الأمطار الغزيرة التي تتساقط، منذ بداية الشهر الجاري، تسببت في الفيضان، ومن المتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال وزير إدارة الكوارث والإغاثة، مفضل حسين تشاودري، للصحفيين إن المناطق الأكثر ارتفاعا في الهند والصين ونيبال وبوتان تعرضت لفيضانات هذا العام، ومن المتوقع أن تتأثر بنجلاديش أيضا بالفيضانات.

والفيضان المفاجئ هو ظاهرة شائعة في بنجلاديش، حيث تقترب التضاريس الطبيعية نسبيا من مستوى البحر وتوجد العديد من الأنهار والممرات المائية.

وأشار تشاودري إلى عدم وجود نقص في مواد الإغاثة، لكنه دعا المواطنين إلى دعم المتضررين جراء الفيضانات.

وذكر مركز توقع الفيضانات والتحذير منها أن 63 محطة بالأنهار سجلت ارتفاعا في منسوب المياه فيما سجلت 20 محطة انخفاضا فيه.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن يستمر ازدياد منسوب نهري براهمابوترا- جامونا وجانج -بادما خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

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