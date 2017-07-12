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الأمم المتحدة تكتشف 38 مقبرة جماعية جديدة في الكونغو

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تكتشف 38 مقبرة جماعية جديدة في الكونغو

08:55 م الأربعاء 12 يوليو 2017

الأمم المتحدة تكتشف 38 مقبرة جماعية جديدة في الكونغو

ارشيفية

جوما - (د ب أ):

قال مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان فى الكونغو، اليوم الاربعاء، إن الأمم المتحدة اكتشفت 38 مقبرة جماعية محتملة أخرى فى منطقة كاساى وسط البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي المقابر الجماعية التي أعلنتها الأمم المتحدة أو السلطات الكونغولية إلى حوالى 90 في المنطقة.

وقال خوسيه ماريا اراناز، للصحفيين فى العاصمة كينشاسا، إن 38 مقبرة جديدة ، من بينها 31 مقبرة فى ديبوكو، وسبعة فى سومبولا فى منطقة كامونيا في الجزء الغربي من كاساي.

وأضاف أنه جرى اكتشاف المقابر بواسطة تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة والقضاء العسكرى الكونغولي بين يومي 4 و 7 من الشهر الجاري.

وتفجرت أزمة كاساي بسبب رفض منح جان بيير مباندي والمعروف باسم كاموينا نسابو، صفة رسمية، بأنه أحد الزعماء التقليديين للمنطقة.

وحشد مباندي ميليشياته في انتفاضة ضد وجود الدولة في المنطقة. وبعد مقتله أثناء القتال في أغسطس 2016، تصاعد العنف.

ولقى اكثر من 3 آلاف شخص حتفهم ونزح حوالى 3ر1 مليون شخص، وفر حوالى 30 الف شخص إلى انجولا المجاورة وفقا للكنيسة الكاثوليكية والامم المتحدة.

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