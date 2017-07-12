سفير فرنسا بمصر: على قطر فعل شيئين لإنهاء أزمتها مع دول الجوار

الإسكندرية- محمد البدري:

علّق السفير الفرنسي بمصر ستيفان روماتيه، على الأزمة القائمة بين قطر من جانب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، قائلًا: "لا يمكن أن تكون هناك دول راعية للإرهاب لأنهم سيضعون أنفسهم عرضة للمخاطر".

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته للقنصلية الفرنسية بالإسكندرية في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا.

وأضاف السفير الفرنسي، أن لديه ملاحظتين لحل الأزمة مع قطر، أولها ضرورة أن تكون قطر سياستها واضحة في مواجهة الإرهاب، وثانيها أن تعمل قطر على تجفيف كل منابع الإرهاب، مؤكدًا أنها الطريقة الأمثل للخروج من الأزمة القائمة.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب يأتي على قائمة أولويات العلاقات بين مصر وفرنسا، في ظل الهجمات التي تعرضت لها البلدين مؤخرًا، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

وأضاف: "فرنسا كانت ضحية للإرهاب بـ ٨٥ قتيلا في عيدها الوطني، وكذلك ما حدث في الإسكندرية من ضرب الكنيسة المرقسية، ما يعنى أن هذين البلدين عرضة لنفس الظاهرة، ونعلم أن هناك عمليات عنيفة قد تحدث في فرنسا، ومن هذا المنطلق يجب أن نعمل يدًا بيد تجاه العدو المشترك".