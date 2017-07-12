محافظ شمال سيناء: الدولة حريصة على توفير الخدمات لأسر الشهداء والمصابين

شمال سيناء - (أ.ش.أ):

أكد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بأسر الشهداء والمصابين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على دعم المحافظة ماليًا، لصرف إعانات عاجلة لأسر الشهداء والمصابين وتوفير الخدمات لهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع أسر الشهداء وبعض المصابين لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وبحث كيفية تكريمهم.

واستعرض "حرحور" بطولات الشهداء وتضحياتهم إلى جانب المصابين من أجل الوطن، قائلا "إن الوطن لا ينسى شهدائه ويعترف بفضلهم وتضحياتهم وبدماء المصابين، وأن الدولة تحاول تقديم بعض الشيء لهم وتكريمهم ماديا ومعنويا".

ووافق المحافظ - خلال اللقاء - على تأسيس جمعية باسم أسر الشهداء والمصابين فى المحافظة لتتولى توفير الرعاية الشاملة والخدمات اللازمة لهم، فضلا عن تشكيل لجنة من أسر الشهداء والمصابين أنفسهم لتتولى تقديم الخدمات اللازمة لأسرهم من واقع احتياجاتهم الفعلية، مجددا التزام جميع أجهزة المحافظة والجهات المعنية بتوفير الخدمات والمساعدات الممكنة لأسر الشهداء والمصابين.