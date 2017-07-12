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"شكري" لوزير الخارجية الأمريكي: متمسكون بالمطالب الـ13 من قطر

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مصراوي Masrawy

"شكري" لوزير الخارجية الأمريكي: متمسكون بالمطالب الـ13 من قطر

08:16 م الأربعاء 12 يوليو 2017

القاهرة- مصراوي:

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى شارك، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية والسعودية والإمارات والبحرين في جدة بحضور وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الكويتية.

وأضاف أبو زيد فى بيان صحفى، أن الاجتماع تناول الأبعاد المختلفة للأزمة مع قطر واستعرض كافة التطورات الأخيرة الخاصة بها، حيث أعاد وزير الخارجية طرح شواغل مصر حيال موقف قطر الداعم للإرهاب، مؤكدا تمسك مصر بالمطالب التى قدمتها الدول العربية الأربع لقطر.

كما أكد شكري خلال الاجتماع على أن التوصل الى تسوية لهذه الأزمة يظل رهنا بتفاعل قطر الإيجابي مع هذه المطالَب وتوقفها عن دعم الاٍرهاب والجماعات الإرهابية.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن "شكرى" أوضح أن مشاركة مصر فى هذا الاجتماع إلى جانب الدول العربية الاخرى تأتى فى إطار العلاقات الخاصة التى تربط كافة هذه الدول بالولايات المتحدة، وكذا فى إطار ما تم تناوله خلال قمة الرياض واتصالا بالجهد الأمريكى للقضاء على الاٍرهاب.

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