19 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الجيش

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أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الرتغالي أوجستو إيناسيو عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء الخميس ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر.

وضمت القائمة 19 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح

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الدفاع: محمود حمدي "الونش" ومحمد مجدي وعلي جبر وأسامة إبراهيم وأحمد أبو الفتوح ومحمد كماتشو ومحمد ناصف وحسني فتحي

في الوسط: أحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد رفعت ومحمد مسعد

في الهجوم: حسام باولو وستانلي أوهايتشي وإيمانويل مايوكا .