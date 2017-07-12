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19 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الجيش

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19 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الجيش 19 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الجيش

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أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الرتغالي أوجستو إيناسيو عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء الخميس ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس .

وضمت القائمة 19 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح

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الدفاع: محمود حمدي "الونش" ومحمد مجدي وعلي جبر وأسامة إبراهيم وأحمد أبو الفتوح ومحمد كماتشو ومحمد ناصف وحسني فتحي

في الوسط: أحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد رفعت ومحمد مسعد

في الهجوم: حسام باولو وستانلي أوهايتشي وإيمانويل مايوكا .

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التحرير

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