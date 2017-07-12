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يقتل والدته وشقيقته لهذا السبب

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يقتل والدته وشقيقته لهذا السبب يقتل والدته وشقيقته لهذا السبب

التحرير

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أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الغاني سليمان نيانتاكي، لاعب فريق بارما السابق، قتل والدته التى تبلغ من العمر 43 عامًا وشقيقته التى تبلغ 11 عامًا مساء أمس الثلاثاء قبل أن يهرب. 

واعترف سليمان، بقتل والدته وشقيقته أمس الثلاثاء بعد أن ألقت الشرطة الإيطالية القبض عليه فى أحد محطات القطار بمدينة ميلانو.

وأضافت الصحيفة أن الشقيق الأكبر للاعب، ويدعى ريمون، هو الذى اكتشف الجريمة بعد عودته إلى المنزل فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، ليجد جثتى والدته وشقيقته.

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وكان ينتظر اللاعب (21 عامًا) مستقبلًا باهرًا مع بارما، حيث جرى استدعاؤه عدة مرات إلى الفريق الأول، بدوري الدرجة الأولى في موسم 2014 - 2015 ، لكنه لم يحافظ على مستواه، ليضطر في السنوات الماضية للعب في فرق بالدرجة الثانية والثالثة في إيطاليا.

وبحسب التقارير الأولية، فقد قتل نيانتاكي، الذي كان يعاني من الاكتئاب، والدته وشقيقته بآلة حادة، يُرجح أن تكون سكينًا.

وبعد اختفائه لنحو 12 ساعة عقب ارتكاب الجريمة، تمكنت سلطات الأمن من العثور عليه بفضل كاميرات المراقبة الأمنية في محطة بارما، ليتم اعتقاله لاحقًا في محطة ميلانو المركزية.

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التحرير

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