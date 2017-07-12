فيديو| «قُتلوا بالرصاص».. الرواية الأخرى لوفاة مصريين «عطشا» في ليبيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حالة من الحزن الممتزج بالخوف والقلق تُسيطر على أهالي قرية منية الحيط أكبر قرى محافظة الفيوم، بعد الإعلان عن العثور على جثث 26 شابًّا متحللة على بعد 25 كيلومترا من طبرق في أثناء هجرتهم غير الشرعية من مصر إلى ليبيا، خصوصًا أنّ الأسماء التي تم الإعلان عنها كانت برفقة أبنائهم الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 شابا.. "التحرير" انتقلت إلى القرية لمعرفة تفاصيل الواقعة.

بداية السفر

قال شريف رجب البختاري، أحد أبناء قرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إنّ قريتهم مشهورة بالسفر إلى ليبيا منذ عشرات السنين، للعمل سواء في التجارة أو العمالة أو أعمال البناء، والطفل يخرج للحياة فيجد والده وأعمامه يسافرون إلى ليبيا فينتظر حتى يكبر لكي يسافر مثلهم.

وأضاف أنه منذ فترة طويلة توقف السفر الشرعي، وأصبح الكل يسافر بطريقة غير شرعية، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.

طريقة السفر

أوضح شريف أنهم يسافرون من القرية إلى السلوم، التي يوجد بها سوق مخصص لعملاء الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، ويتم الاتفاق على الرحلة، وعندما يصلون إلى "بني وليد" يقوم العميل بحبسهم في مخزن حتى يتصل بأهله ويسدد المبلغ المتبقي عليه.

وكشف "شريف" أنّ المُسافر يدفع مقدم للعميل من أجل السفر، وبعد الوصول يتصل العميل بأسرة الشاب في الفيوم ويُبلغهم بوصول نجلهم إلى ليبيا ويطلب منهم دفع المبلغ المطلوب أو المتبقي عليه، وعندما يتسلم أحد رجال العميل المبلغ يتم إطلاق سراح الشخص ليبدأ رحلة البحث عن عمل داخل ليبيا، وكل ذلك يحدث دون أية أوراق فهناك شباب يسافرون دون بطاقتهم الشخصية.

وذكر شريف لـ"التحرير" أنّ هذه المرة سافر عدد كبير من الشباب من القرية يتجاوز الـ 100 شاب، إلا أنّ أقاربه وجيرانه 15 فقط والباقين من بلدته، وهم كانوا ضمن الرحلة التي عُثر على 26 جثة متحللة منها على بعد 250 كيلومترا من طبرق، وآخرون فروا وتمكنوا من الوصول إلى ليبيا.

بداية الاختفاء

وبيّن أنه نجا من هذه الرحلة كل من محمد عبد الهادي عبد المُعطي، ومحمد حدق البُختاري، ومحمد إبراهيم عظومة، موضحًا أنهم اتصلوا به وآخرين وأبلغوهم بأن هناك مجهولين أطلقوا عليهم النيران بين منطقتي "بوابة المكسر" و"إجدابيا" وقتلوا عددًا كبيرًا منهم، وأنهم اختبأوا حتى توقف إطلاق الرصاص وخرجوا ليبحثوا من قتل ومن حي.

شاهد أيضا

ونوّه شريف بأنّ محمد عبد الهادي أخبره بأنه تم قتل كل من علي محمد يوسف، وحجاج حسين جلال، ومحمد حسني سعد، وأنه هو وعبد الإله عبد السلام دفنوهم بأيديهم في الرمال، لأنّ المهربين وضعوا البنادق في رؤوسهم وأمروهم بدفن الجثث، وطالبه بإبلاغ أسرهم لأخذ العزاء في أبنائهم دون انتظار جثامينهم لأنهم لن يتمكنوا من استرجاعها.

رحلة الهروب

وروى أنّه أكد له خلال المكالمة الهاتفية بينهما بأنّ الرحلة كان بها ما يقرب من 200 شخص من محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ، وأنّهم قُتلوا جميعًا عدا 26 شخصًا تم وضعهم في سيارة دفع رباعي وانطلق قائدها بهم، وأنهم اتفقوا على ضربه وسرقة السيارة وتسليم أنفسهم في أقرب كتيبة للجيش الليبي.

وبالفعل عندما نزل السائق ليملأ "تانك" السيارة بالبنزين ضربوه فوق رأسه وكان بينهم سائق يدعى سيد عبد الحميد الرفاعي، وبعضهم سلّم نفسه في كتيبة 701 في طُبرق، وآخرين دخلوا ليبيا وبدأوا رحلة البحث عن العمل، قائلًا "اتصلنا بكل قرايبنا والمسؤولين اللي نعرفهم في ليبيا عشان نوصل للناس دي قالوا إنهم في الكتيبة دلوقتي بيتحقق معاهم".

البحث عن الجثث

قال شريف: "حاولنا نوصل للجثث دي فأخدنا ميكروباص محمل بأهالي المسافرين، ووصلنا السلوم من أجل المطالبة بالجثث، الكلام ده من 4 أيام وقعدوا 3 أيام هناك، وبعدين راحوا مديرية أمن مطروح وعملتلهم محضر وطلعتهم على الهضبة في الجمارك، والجمرك قالهم في 3 جثث جايين الليلة ولو اتعرفتوا عليهم هتاخدوهم، ومجاتش الجثث أول ليلة وانتظروا 3 أيام مفيش جثث وصلت، ثم وصل بالفعل 18 جثة ليس بنهم الشباب بتوعنا".

وأضاف عادت الأسر المكلوبة بخُفي حنين، فلم يحصلوا على جثث أو على أحياء أو حتى معلومات، فقط دونوا أرقامهم وأسماء أبنائهم في الجمرك على أمل إذا وصل أحدهم يتم تبليغهم.

وأشار إلى أنهم وصلتهم أخبار من جيرانهم المستقرين في ليبيا بأنّ الهلال الأحمر الليبي عثر على الجثث، وأنّ رئيس المخابرات الليبية أمرت بدفنها بالمقابر الإسلامية في طبرق، مُستنكرًا دفن الشباب المصريين خارج أرضهم وعدم تسليمهم لذويهم، فأسرهم إذا لم يدفنوهم بأيديهم لن يرتاحوا عمرهم كله وسيعيشون على أمل العثور على أبنائهم.

وشدد شريف على أنّ الشباب ماتوا مقتولين ولم يموتوا جوعًا أو عطشًا كما ذكرت وسائل الإعلام الليبية والمصرية، مُطالبًا الخارجية المصرية بالتدخل للوصول إلى هؤلاء الشباب، وتسليم الحي منهم لذويهم، واستخراج الجثث المدفونة في الرمال وتسليمها لذويها لدفنهم.