أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يمنح 22 ألف جنيه لأوائل "الثانوية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يمنح 22 ألف جنيه لأوائل "الثانوية"

07:40 م الأربعاء 12 يوليو 2017

  • عرض 14 صورة

    0fe66d7f43.jpg

  • عرض 14 صورة

    017db1e489.jpg

  • عرض 14 صورة

    bede41a118.jpg

  • عرض 14 صورة

    cf4519b0b9.jpg

  • عرض 14 صورة

    46b0d05f3c.jpg

  • عرض 14 صورة

    12e62d935b.jpg

  • عرض 14 صورة

    20b2eb898b.jpg

  • عرض 14 صورة

    f7e49dba31.jpg

  • عرض 14 صورة

    d3b928bbe7.jpg

  • عرض 14 صورة

    4de57173c0.jpg

  • عرض 14 صورة

    7755fc2c13.jpg

  • عرض 14 صورة

    1910c2bd61.jpg

  • عرض 14 صورة

    6820914317.jpg

  • عرض 14 صورة

    4895195ee7.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. ثاني الجمهورية

الألبوم التالى

بالصور.. ثاني الجمهورية "مكرر": الحمد لله.. نبوءة والدي تحققت

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تكريم 11 طالبًا من أوائل الثانوية العامة، والتعليم الفني، والتربية الخاصة، بالمحافظة، ومنحهم مبلغ 2000 جنيه لكل منهم.

وأكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، سعادته بتفوق طلاب وطالبات المحافظة، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن حصول 3 طلاب بالثانوية العامة من أبناء المحافظة، على مراكز متقدمة على مستوى والجمهورية، وحصول التعليم الفني بكفر الشيخ على 11 مقعدًا من 30 مقعدًا، بين أوائل الدبلومات الفنية، يعد فخرًا تسعد به المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ إن المتفوقين تخطوا مرحلة فاصلة في حياتهم، مشيرًا إلى أن الثروة البشرية هي أعظم كنز في الأمم، ومن ثم يجب الاهتمام بالطلاب، من خلال الالتزام بحق كل طالب في خدمة تعليمية متكافئة، والسعي إلى اكتشاف الموهوبين تعليميًا وثقافيًا وعلميًا ومساعدتهم، داعيًا إياهم خلال لقائه معهم، لتحديد أهداف خططهم المستقبلية.

ووجه المحافظ رسالة لهم قائلًا: "أنتم الحماس والأمل في بناء مستقبل أفضل لكم ولجميع الأجيال القادمة، وتحمل الأمانة والمسئولية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. ثاني الجمهورية "مكرر": الحمد لله.. نبوءة والدي تحققت

    أخبار

  • أول الجمهورية لـ"مصراوي": الدروس الخصوصية هي المنقذ للطالب (حوار)

    أخبار

  • لحصولها على 65%.. طالبة "ثانوي" تنتحر بـ"سم فئران" في المنيا

    أخبار

  • والصور - السابع مكرر: لَوم الناس يمنعني من كلية العلوم..

    أخبار

إعلان

82891a908e.jpg
5611abda2e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو| زحام وقلق وانتظار.. هكذا مر اليوم الأول لبيع كراسات شروط «سكن مصر»

بالفيديو| زحام وقلق وانتظار.. هكذا مر اليوم الأول لبيع كراسات شروط «سكن مصر»

بالفيديو - "تريتون".. جهاز يجعلك تتنفس تحت الماء دون أن تغرق

بالفيديو - "تريتون".. جهاز يجعلك تتنفس تحت الماء دون أن تغرق