بالصور.. محافظ كفر الشيخ يمنح 22 ألف جنيه لأوائل "الثانوية"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تكريم 11 طالبًا من أوائل الثانوية العامة، والتعليم الفني، والتربية الخاصة، بالمحافظة، ومنحهم مبلغ 2000 جنيه لكل منهم.

وأكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، سعادته بتفوق طلاب وطالبات المحافظة، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن حصول 3 طلاب بالثانوية العامة من أبناء المحافظة، على مراكز متقدمة على مستوى والجمهورية، وحصول التعليم الفني بكفر الشيخ على 11 مقعدًا من 30 مقعدًا، بين أوائل الدبلومات الفنية، يعد فخرًا تسعد به المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ إن المتفوقين تخطوا مرحلة فاصلة في حياتهم، مشيرًا إلى أن الثروة البشرية هي أعظم كنز في الأمم، ومن ثم يجب الاهتمام بالطلاب، من خلال الالتزام بحق كل طالب في خدمة تعليمية متكافئة، والسعي إلى اكتشاف الموهوبين تعليميًا وثقافيًا وعلميًا ومساعدتهم، داعيًا إياهم خلال لقائه معهم، لتحديد أهداف خططهم المستقبلية.

ووجه المحافظ رسالة لهم قائلًا: "أنتم الحماس والأمل في بناء مستقبل أفضل لكم ولجميع الأجيال القادمة، وتحمل الأمانة والمسئولية".