سقوط لص الهواتف المحمولة من المواطنين بالمعادي

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عاطل لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في المعادي بأسلوب المغافلة.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعادي؛ مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض 3 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطه وتبين أنه يدعي "أبو سريع.ح"، 31 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته 3 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وقالت التحقيقات بأنه بمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"؛ وأقر بسرقته للهواتف المضبوطة بحوزته بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموه بالسرقة، حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.