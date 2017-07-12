19 يوليو.. "فالكون" تطلق إذاعة "D.R.N" بعد شهر من البث التجريبي

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة "هوم ميديا" التابعة لمجموعة شركات "فالكون"، بث محطتها الإذاعية العامة تحت اسم D.R.N (Digital Radio Network) عبر تردد 93.7 اف إم، بدءًا من يوم 19 يوليو المقبل.

وذكر بيان عن الشركة، أن مجموعة فالكون ستقيم احتفالية ضخمة احتفاءًا بإطلاق الإذاعة بعد البث التجريبي الذي استمر لأكثر من شهر، إلى جانب الاحتفال بإنشاء شركة "تواصل" للعلاقات العامة.

وقال شريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة فالكون، إن الإذاعة تضم عددًا كبيرًا من أهم الإعلاميين في مصر في مقدمتهم الإعلامية إيناس جوهر، الإعلامي خيري رمضان، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية شافكي المنيري، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، الإعلامية هبة الأباصيري، الإعلامية الرياضية شيماء صابر والفنانة مها أحمد.

فيما ذكر خالد حلمي المدير التنفيذي لـ"هوم ميديا" في بيان رسمي لمجموعة فالكون، إنه يأمل لأن تكون "DRN" إذاعة شابة لكل الناضجين ولديها كلمة وموقف يُقال، مشيرًا إلى أن بث البرامج لن يكون دفعة واحدة بل سيتم بشكل تدريجي حتى تكتمل خريطة الإذاعة، مشيرًا إلى أن هذا هو الأسلوب المتبع في معظم المحطات العالمية.

وشدد حلمي، أن أهم ما يميز الإذاعة هو فريق إعدادها الأضخم والأقوى والأكثر تميزًا على مستوى الإذاعات المصرية، إلى جانب عدد كبير من أهم المذيعيين المصريين؛ وأن اهتمامه بفريق الإعداد نابع من إيمانه بأن التحضير لمحتوى حلقة وبرنامج مميز وجيد، مسؤولية الجميع لا المذيع أو المعد فقط.

وأكدت الشركة أن الخريطة المبدئية للمحطة تضم: برنامج صباحي من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، برنامج صباحي آخر من 9 حتى 11 صباحًا، برنامج خبري من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا، فقرة مفتوحة من الساعة 4 عصرًا حتى 6 مساءً (برنامج ترفيهي)، ومن 6 حتى 8 برنامج يخاطب المتلقي بشأن الأحوال الجارية في مصر في كافة المجالات.

وتأسست شركة "فالكون جروب" عام 2006، وحققت نسب نمو قياسية حتي أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة حيث إنها تقوم بتغطية 28 محافظة عبر 13 فرعًا في أنحاء الجمهورية.