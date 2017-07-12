المحافظين: حريصون على إكساب مهندسي وجيولوجى مصر الخبر بتوفير فرص تدريب

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قال ثروت راغب، أستاذ دكتور هندسة البترول والطاقة، ورئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين، إن الحزب اتخذ خطوة بناءه تعتبر إضافة قوية توفر على الدولة عناء تدريب الخريجين بإعداد برنامج لتدريب مهندسى وجيولوجي مصر فى إطار الجهود التى يتبناها الحزب لإكساب هؤلاء الشباب مزيد من الخبرات والتقنيات والإمكانيات الموجودة محليا وإقليميا وعالميا.

وأضاف راغب، أن تلك المبادرة تعد جزء من رسالة الحزب التعليمية والثقافية النظرية وأيضا العملية والتى ستخدم قطاع البترول المصرى، وأن نشاط البرنامج التدريبى سيتضمن إعداد وتدريب مهندسى البترول والجيولوجيين لتأهيلهم طبقًا لمستويات الكفاءة العالمية فى مجالات خواص المكامن البترولية وصناعة الحفر والإنتاج وتنمية المواهب وإجراء الدراسات المتكاملة التى تخدم عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج والتصنيع.

و أكد أن البرنامج التدريبى النظرى للدورة قد انتهى ونحن الآن فى مراحل التدريب العملى باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة من خلال برامج الكمبيوتر وهى وسيلة تعايش كأن المتدرب جالس فى موقع الحفر.

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وأشار إلى أن الدورة أيضا، متخصصة فى التدريب وتنمية الموارد البشرية وتنمية المهارات الفنية فى معظم مجالات وأنشطة صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات من خلال برامج تدريب قصيرة نظرية وعمليه لخدمة احتياجات الصناعة الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعميق وزيادة الجانب العملى والبحثى لسد الفجوة بين الدراسة النظرية ومتطلبات الصناعة العملية.

وتستمر فعاليات تدريب المرحلة الثالثة لتدريب مهندسى وجيولوجى مصر بمقر حزب المحافظين بالتعاون مع رئيس لجنة الطاقة بالحزب، وسيتم تسليم الشهادات الخاصة بإتمام فترة التدريب بعد انتهاء فترة البرنامج التدريبى.

وأكد حزب المحفظين أن ذلك يأتي حرصا منه على الوقوف بجانب الدولة على توفير أماكن وفرص تدريب عملي للمهندسين؛ وتوفير فرص تدريبية لمهندسي وجيولوجى مصر، مما يسهم في اكسابهم الخبرات العملية وجاهزيتهم لسوق العمل.