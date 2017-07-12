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رئيس «رياضة البرلمان»: التطبيع مع إسرائيل مرفوض تمامًا من جميع التيارات والأحزاب

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رئيس «رياضة البرلمان»: التطبيع مع إسرائيل مرفوض تمامًا من جميع التيارات والأحزاب رئيس «رياضة البرلمان»: التطبيع مع إسرائيل مرفوض تمامًا من جميع التيارات والأحزاب

التحرير

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أشاد المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة الرياضية بمجلس النواب، بموقف الفنان هاني شاكر برفضه استخدام بعض كلمات أغانيه في أحد حملات داخل اسرائيل.

و‏‫أعلن عامر، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تضامنه مع هانى شاكر، مشيرًا إلى أن موقفه من التطبيع مع إسرائيل لا يخرج عن الإجماع المصرى من جميع التيارات السياسية والنقابات والأحزاب بالرفض التام.

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وأكد رئيس اللجنة الرياضية بمجلس النواب، أن الكيان الصهيونى اعتاد على سرقة وقرصنة الفنون والثقافة والآثار المصرية، وهذا ليس غريبا على هذا الكيان، معلنا رفضه وبشكل قاطع لاستغلال إسرائيل لأغنية للفنان هانى شاكر فى حملة دعائية لها.

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التحرير

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