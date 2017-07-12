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رئيس «عربية البرلمان»: الغزو الأمريكي زرع بذور الإرهاب بالعراق

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رئيس «عربية البرلمان»: الغزو الأمريكي زرع بذور الإرهاب بالعراق رئيس «عربية البرلمان»: الغزو الأمريكي زرع بذور الإرهاب بالعراق

التحرير

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أكد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن انتصار العراق الذى حققته قوات الجيش على تنظيم داعش، جاء بدعم كامل من كل أطياف الشعب العراقى الذى أصر على تحرير الأراضى العراقية الطاهرة من قبضة الشيطانين الداعشين ولم يحتاج الأمر لعشر سنوات كما قدرت القوى الغربية.

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وقال الجمال، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن توحد صفوف وتلاحم إرادة الشعب العراقى لعبت دورًا هامًا، مستدركًا "بقدر ما عانت العراق وشعبها الشقيق من ويلات ومنذ الغزو الأمريكى الغاشم والذى زرع بذور الإرهاب والفتنة إلى تنظيمات الإرهاب التى تمددت وتفشت واحتلت أجزاء من الأراضى العراقية ودنستها بجرائمها وعلى رأس التنظيم الشيطانى داعش وبقدر ما عانى أخوتنا العراقيين من سفك الدماء وتفجيرات عشوائية وهدم للبنية التحتية والتراث بقدر ذلك كله بقدر ما أثلج صدورنا وصدور كل المصريين وهز وجداننا الفرح والغبطة، من تحقيق الانتصار على  داعش فى الموصل".

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