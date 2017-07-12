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حزب المؤتمر: إجراءات الإصلاح الاقتصادى هدفها الأول رفع دخل ومعيشة المواطن

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حزب المؤتمر: إجراءات الإصلاح الاقتصادى هدفها الأول رفع دخل ومعيشة المواطن حزب المؤتمر: إجراءات الإصلاح الاقتصادى هدفها الأول رفع دخل ومعيشة المواطن

التحرير

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قال حزب المؤتمر، إن التقرير الذى أصدرته مؤسسة "فيتش" عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر، والذى أشادت فيه بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر، خاصة إقرار موازنة العام المالى 2017/2018  من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل والتى تهدف الى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات، هو دليل على نجاح فى سياسة الإصلاح الإقتصادى الذى تنتهجه.

وذكر الحزب على لسان، السيد حامد الشناوى، الأمين العام للحزب، فى بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن إشادة هذه المؤسسة بأن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم ثقة المؤسسة فى قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بمسيرة الإصلاح الإقتصادى والمالى التى تقوم بها مصر حاليا.

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واعتبر أمين عام حزب المؤتمر، أن تقرير مؤسسة «فيتش» شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى.

وأكد الشناوي، أن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى يهدف فى المقام الأول إلى دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم فى خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين، مطالبًا من الحكومة الالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى وسائل الحماية الاجتماعية ومراعاة محدودى الدخل وغير القادرين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى.

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التحرير

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