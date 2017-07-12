«التموين» توضح حقيقة رفع الدعم عن الدقيق

التحرير

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قال ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تسليم القمح للمطاحن بالسعر الحر، وتشتري المخابز منها الدقيق بالسعر الحر أيضًا، وسيتم بيع الرغيف للمواطن بسعر 5 قروش، كما هو ساري حاليًا، حيث تدفع الحكومة فارق سعر تكلفة إنتاج الرغيف، كحلقة أخيرة بعد التأكد من وصوله للمواطن.

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وأكد رمضان، في تصريحات لـ"التحرير" أن ما تقوم به الوزارة هو تعديل إداري في المنظومة؛ حرصا على جودة الرغيف، بدلا من نظام "الأمانة"، الذي كان قائما، على "أن يحصل المطحن والمخبز على القمح دون دفع نقود، مما كان يسمح بالتهريب والتسريب، أما في ظل النظام الجديد فسيتم عمل ضوابط أكثر وستكون هناك دقة وإنتاج أفضل لرغيف الخبز".