البرلمان «خلقه ضيق» من المعارضين.. و«إسقاط العضوية» الخيار الأسهل لدى الأغلبية

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في نهاية دور الانعقاد الثاني، مثل النائب أحمد طنطاوي أمام لجنة القيم بسبب شكوى رئيس الجمعية المصرية الجغرافية بحقه أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «تيران وصنافير»، وقبل أن يمثل للتحقيق صرح الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بأنه ما فعله يستوجب إسقاط عضويته من المجلس، ما يضع علامة استفهام حول التعامل مع النواب المعارضين.

لمجلس النواب سابقتين في التعامل سواء مع النواب المعارضين أو ما يعتبرهم رئيس البرلمان وائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، أنهم «مشاغبون»، مع النائبين توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات، بإسقاط عضويتهم، ويواجه مصيرهم حاليا النائب أحمد طنطاوي، وربما زميله في ائتلاف 25- 30 المعارض، النائب هيثم الحريري الذي بدأت لجنة القيم التحقيق معه بعد شكوى النائبة مي محمود ضده بأنه اعتدى عليها.

المرة الوحيدة التي حدث فيها مشكلة بين الدكتور علي عبد العال وأحد النواب، ونجا فيها النائب من مقصلة التحويل للجنة القيم وإسقاط العضوية، كانت مع النائب سمير غطاس أثناء مناقشة بيان الحكومة في 18 أبريل العام الماضي أثناء دور الانعقاد الأول.

إسقاط عضوية توفيق عكاشة

بدأ مجلس النواب مقصلة إسقاط العضوية لأول نائب «مشاغب» خلال دور الانعقاد الأول وهو توفيق عكاشة، بعد عدة مرات تم طرده فيها من الجلسة بسبب اعتراضه على طريقة إدارة عبد العال وعدم منحه الكلمة حينما طلبها.

جاءت واقعة لقاء عكاشة بسفير إسرائيل في القاهرة بمنزله، لتكون «القشة التي قصمت ظهر البعير»، وعلى أثرها تم تحويله للتحقيق قبل أن يجتمع ائتلاف دعم مصر ويقرر إسقاط عضوية عكاشة إضافة أيضا لنواب المعارضة من اليسار والناصريين الذين ليدهم موقف حاد من التعامل مع إسرائيل.

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إسقاط عضوية السادات

النائب محمد أنور السادات كان من النواب المعارضين المثيرين للجدل، وسبب حرج كبير لرئيس مجلس النواب خاصة كشفه شراء المجلس سيارات مصفحة لموكب رئيس البرلمان، بمبلغ 18 مليون جنيه، إضافة لاتهامه بترسيب قانون الجمعيات الأهلية لسفارات دول أوربية لتضغط على الحكومة المصرية والبرلمان لتعديله بعد رفض منظمات المجتمع المدني له.

من إشكاليات السادات أنه كان يقدم طلبات لزيارة لجنة حقوق الإنسان التي كان يرأسها في دور الانعقاد الأول للسجون، ولم يسمح لهم عبد العال بالموافقة على إجراء الزيارات سريعا، وهو ما صرح به السادات لوسائل الإعلام، وبعد التحقيق معه ووصول الأمور لطريق مسدود بينه وبين رئيس البرلمان، صوت أغلبية النواب على إسقاط عضوية السادات.

هل يلقى الحريري وطنطاوي مصير السادات وعكاشة؟

خلال الفترة الماضية سبب ائتلاف دعم مصر حرج كبير للحكومة ومجلس النواب خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وكان الحريري وطنطاوي من الوجوه البارزة خلال تلك المعركة التي انتهت تحىت القبة بتصويت ائتلاف الأغلبية دعم مصر بالموافقة على الاتفاقية.

بعد التحقيق مع طنطاوي داخل لجنة القيم، أوصت اللجنة بحرمانه من الدور الانعقاد الثالث بالكامل، وهي العقوبة التي رفضها عدد من نواب دعم مصر ويرون أنه يستوجب عقوبة أقصى وهي إسقاط العضوية، وهو نفس رأي عبد العال حتى قبل أن تبدأ التحقيقات معه، أما النائب هيثم الحريري فقد تقرر تأجيل التحقيق معه فيما هو منسوب إليه إلى بداية دور الانعقاد المقبل.