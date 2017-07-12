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«الآثار»: السيطرة على حريق وكالة «أوده باشا» بالجمالية

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«الآثار»: السيطرة على حريق وكالة «أوده باشا» بالجمالية «الآثار»: السيطرة على حريق وكالة «أوده باشا» بالجمالية

التحرير

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صرّح مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق نشب بالورش الموجودة بصحن وكالة أوده باشا صباح اليوم الأربعاء، نتيجة ماس كهربائي.

وأضاف في بيان، أنه تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لمعاينة الأثر الذي أفاد بأن الحوائط الأساسية للوكالة لم تمسها النيران، وأنها في حالة جيدة من الحفظ، وتتم المتابعة مع جهات التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة حتى يتم إرسال التقارير الوافية.

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وأكّد "أمين"، أن منطقة آثار الجمالية كانت قد أرسلت من قبل عددا من الخطابات لهيئة الحماية المدنية لتدبير وسائل الحماية، ومخاطبة محافظة القاهرة لتغيير نشاط تلك الورش؛ بما يتناسب مع الأثر، حيث إنها تمثل خطورة لأنها على الأثر.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية رقم ١٠٣٥٦ لسنة ١٩٥١، وتحمل رقم ١٩، ويرجع تاريخها إلي العصر العثماني.

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