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المحافظين ينظم دورات لتدريب الشباب على العملية الإدارية

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المحافظين ينظم دورات لتدريب الشباب على العملية الإدارية المحافظين ينظم دورات لتدريب الشباب على العملية الإدارية

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ينظم حزب المحافظين سلسة برامج تدريبية في مجال العملية الإدارية، بمقر الحزب الرئيسى بمنطقة وسط البلد، بداية من السبت المقبل، يحاضر فيها الدكتور محمد عبد الرحمن الخبير في التربية الإدارية.

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وأكد الحزب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصه على إعداد كوادر شبابية قادرة على اكتساب الخبرات، وتأكيدًا لاستمرارية سياسة الإصلاح السياسى والثقافى فى مختلف الجوانب، ومن أجل تطوير مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم ومساعدتهم فى تطوير قدراتهم على تحمل المسؤولية وصقل شخصياتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

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