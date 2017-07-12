"كريستوفر راي" يتعهد بالتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

تعهد كريستوفر راي، الذي تم ترشيحه لمنصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأنه سيقدم الدعم الكامل في التحقيق الجاري حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وصلاتها بالحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب إذا تولى المنصب.

وتعهد كريستوفر راي أيضا، وهو يتحدث في جلسة اعتماد تعيينه في مجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات ضد أي محاولة لإعاقة التحقيق الذي يقوده المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مولر. وعينت وزارة العدل مولر مستشارا خاصا في القضية.

وقال راي: "سأعتبر أي خطوة للتلاعب بالتحقيق الذي يجريه المدير مولر أمرا غير مقبول وغير لائقـ ويتطلب التعامل معه بحزم شديد وبالشكل المناسب بالتأكيد".

وفي السابع من يونيو رشح ترامب راي خلفا لجيمس كومي الذي أقاله في التاسع من مايو.

وكان كومي يقود تحقيقا لمكتب التحقيقات الاتحادي حول اختراق روسيا لمواقع مرتبطة بالانتخابات الرئاسية وأشكال أخرى للتدخل في الانتخابات، اتسعت لتشمل صلات روسيا بأفراد عملوا في حملة ترامب الانتخابية، عندما تمت إقالته. وتولى مولر التحقيق منذ ذلك الحين.

وكان راي، 50 عاما، قد عمل في وزارة العدل خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، حيث شغل منصب مساعد النائب العام المسؤول عن القسم الجنائي في وزارة العدل في الفترة من 2003 حتى 2005. وهو الآن شريك في شركة كينج آند سبالدينج القانونية.

كما عمل راي كممثل ادعاء اتحادي في أتلانتا بجورجيا في الفترة من 1997 حتى 2001، كما عمل مساعدا لنائب المدعي العام في الفترة من 2001 حتى 2003.