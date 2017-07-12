البدوي يرد على طلب "أبو شقة" تفويضه لرئاسة الوفد: "مش هفوض حد"

كتبت-مروة شوقي:

رفض السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، تفويض المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، لرئاسة الوفد، قائلًا:" مش هفوض حد".

وجاء رفض البدوي، بعدما قدم طالبًا بتفويضه من قبل رئيس الحزب لإدارة شئون الوفد لمدة شهر، وهو ما رفضه البدوي بدوره مؤكدًا على استكمال دورته التي من المزمع انتهاؤها في ابريل المقبل طبقا للائحة المنظمة لعمل الحزب.

جاء ذلك في الاجتماع التنظيمي للهيئه العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الحزب وحضور السكرتير العام المستشار بهاء أبوشقه.

و يتناول جدول الأعمال الذي أعده رئيس الحزب مناقشة تكليفات نواب الرئيس ومساعديه ملفات تنفيذية وسياسية على أن يتم عرض تقرير شهري على الهيئة العليا بما تم إنجازه من هذه التكليفات.

و يعرض "البدوي" النتائج التي انتهي إليها اجتماع السكرتير العام مع السكرتارية المساعدة ووضع آليات متابعة الهيئة العليا لتنفيذ تلك التحليلات كذلك مناقشة ما يستجد من أعمال.