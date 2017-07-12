أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

البدوي يرد على طلب "أبو شقة" تفويضه لرئاسة الوفد: "مش هفوض حد"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البدوي يرد على طلب "أبو شقة" تفويضه لرئاسة الوفد: "مش هفوض حد"

07:03 م الأربعاء 12 يوليو 2017

السيد البدوي والمستشار بهاء أبوشقة

كتبت-مروة شوقي:

رفض السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، تفويض المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، لرئاسة الوفد، قائلًا:" مش هفوض حد".

وجاء رفض البدوي، بعدما قدم طالبًا بتفويضه من قبل رئيس الحزب لإدارة شئون الوفد لمدة شهر، وهو ما رفضه البدوي بدوره مؤكدًا على استكمال دورته التي من المزمع انتهاؤها في ابريل المقبل طبقا للائحة المنظمة لعمل الحزب.

جاء ذلك في الاجتماع التنظيمي للهيئه العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الحزب وحضور السكرتير العام المستشار بهاء أبوشقه.

و يتناول جدول الأعمال الذي أعده رئيس الحزب مناقشة تكليفات نواب الرئيس ومساعديه ملفات تنفيذية وسياسية على أن يتم عرض تقرير شهري على الهيئة العليا بما تم إنجازه من هذه التكليفات.

و يعرض "البدوي" النتائج التي انتهي إليها اجتماع السكرتير العام مع السكرتارية المساعدة ووضع آليات متابعة الهيئة العليا لتنفيذ تلك التحليلات كذلك مناقشة ما يستجد من أعمال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عليا الوفد تبدأ اجتماعها بحضور "البدوي وأبو شقة"

    أخبار

  • اجتماع للهيئة العليا لـ"الوفد" برئاسة السيد البدوي الأربعاء المقبل​

    أخبار

  • "برلمانية الوفد": قطع البث عن "الحياة" يعطي انطباعًا بالتضييق على

    أخبار

  • "الوفد": نرحب بعودة "أبو شقة" للحزب وبيت الأمة في انتظاره

    أخبار

إعلان

faf5f000f8.jpg
8ef89acf12.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد