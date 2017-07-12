بالصور.. فودة" يضع حجر أساس 61 منزلًا بالجبيل في طور سيناء

جنوب سيناء - أشرف سويلم:

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للعشوائيات والتطوير الحضاري، اليوم الأربعاء، حجر أساس 61 منزلا "بدائل للعشوايات" بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء.

كما وضع المحافظ حجر أساس 60 منزلًا بدويًا بنفس القرية، بعد التشاور مع الأهالي حول التصميمات والمساحات، بحضور اللواء محمود عيسى، السكرتير العام، وفوزي همام، رئيس مدينة الطور، ومدحت صلاح، مدير مديرية الإسكان، ومحسن سعيد رئيس جهاز التعمير، وعدد من التنفيذيين والشعبيين، وأعضاء مجلس النواب.

كما شهدت الزيارة وضع حجر أساس مسجد خالد بن الوليد بمنطقة إسكان الطور الجديد بجوار منطقة "ابني بيتك"، بحضور الشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق وترك مساحة مناسبة، من أجل خدمات المساكن الجديدة.