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الأمم المتحدة: فات الوقت على العلاج بالأمصال من الكوليرا في اليمن

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: فات الوقت على العلاج بالأمصال من الكوليرا في اليمن

06:34 م الأربعاء 12 يوليو 2017

الأمم المتحدة: فات الوقت على العلاج بالأمصال من الكوليرا في اليمن

الكوليرا في اليمن

جنيف - (د ب أ):
ذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن منظمات الإغاثة الدولية تتخلى تقريبا عن خطتها في بدء حملة للعلاج الجماعي بالأمصال المضادة للكوليرا في اليمن لأن الوباء تفشى على نطاق واسع للغاية.

وقال المتحدث كريستيان ليندميير لوكالة الأنباء الألمانية: "يكون لأمصال الكوليرا فائدة فقط في بداية" الوباء.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الحملة مشاكل لوجستية وتحديات أمنية مختلفة، حسبما أضاف ليندميير، الأمر الذي أكده تقرير لوكالة شبكات المعلومات الإقليمية المتكاملة.

وأكد ليندميير أنه مع وجود ما يتراوح ما بين 6000 إلى 7000 حالة عدوى جديدة كل يوم، فالاستراتيجية الحالية لمنظمة الصحة العالمية الرامية إلى إنشاء مراكز علاجية تعد أكثر أهمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 1742 حالة.

وقالت المنظمة، في الحساب الرسمي لمكتبها في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تسجيل أكثر من 320 ألف حالة اشتباه بالكوليرا في 22 محافظة في اليمن.

والكوليرا مرض معد يسبب إسهالا حادا ويمكن أن يسبب جفافا مميتا خلال ساعات، إذا ترك دون علاج سريع.ش

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