تطبيق تجربة "المياه الرمادية" بمدارس البحر الأحمر

البحر الأحمر - (أ.ش.أ):

قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، إنه يجري العمل حاليًا على تعميم تجربة المياه الرمادية على مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسي الجديد، بتوجيهات من المحافظ اللواء أحمد عبد الله.

وأوضح "صديق" في تصريح، اليوم الأربعاء، أن المياه الرمادية تمثل نسبة 40% من المياه المستخدمة بالمنازل، وترجع فائدة تجربة معالجة المياه الرمادية إلى تقليل كميات المياه المستهلكة، وبالتالي تقليل الضغط على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك مياه الشرب، والحد من استخدامها في ري الحدائق، مبينًا أن تعميم التجربة على المدارس يأتي كمحاولة لترشيد استهلاك المياه لحماية الحصص المائية للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن المياه الرمادية تمر بعدة وحدات لتتم معالجتها يأتي في مقدمتها وحدة فصل الزيوت والدهون المستخدمة في التنظيف ووحدة ترشيح المياه الرمادية بواسطة الحصى والرمل ووحدة تخزين المياه المرشحة، إضافة إلى شبكة الري بالتنقيط التي تم استحداثها بوحدات المياه الرمادية.

يذكر أن المحافظة، أعلنت بدء تطبيق تجربة وحدات معالجة المياه الرمادية المستقلة بالمنازل لأول مرة على مستوى الجمهورية لإعادة استخدامها في ري الحدائق.