محافظ الإسماعلية: الانتهاء من 80% بالمرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب في "المستقبل"

الإسماعيلية - (أ.ش.أ):

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن نسبة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع محطه مياه الشرب بضاحية المستقبل بمدينة الإسماعيلية بلغت 80%.

وأوضح المحافظ، خلال تفقده المحطة، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء محمود طه، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المحطة التي يجرى تنفيذها بضاحية المستقبل السكنية تقام على مساحة إجمالية قدرها 9 أفدنة بتكلفة 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تهدف إلى الوصول بقدرة المحطة التصريفية إلى 35 ألف متر مكعب يوميا، في حين تستهدف المرحلة الثانية من المشروع الوصول إلى طاقة تصريفية قدرها 70 ألف متر مكعب يوميًا بانتهاء تنفيذ المشروع، وذلك في مدة لا تزيد عن 18 شهرًا من الآن.

وأضاف أن المحطة تستهدف تغذية وخدمة ضاحية المستقبل بالكامل، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمي والمنطقة الصناعية وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق الإسماعيلية أبو حماد الصحراوي.