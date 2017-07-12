"التعليم العالي": لم نتسلم ملف نتيجة الثانوية العامة من "التعليم" حتى الآن

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة لم تتسلم ملف نتيجة الثانوية العامة حتى الآن بعد يوم من اعتمادها.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه فور استلام النتيجة من وزارة التربية والتعليم، ستحتاج الوزارة إلى 72 ساعة، لتحديد المجموع التكراري لطلاب الثانوية العامة المشاركون في نفس الدرجة، يعقب ذلك تحديد نسب النجاح وتحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات.

وتابع عبد الغفار: "بعد الانتهاء من اعتماد خريطة العمل، سيتم تحديد الموعد النهائي لبدء تنسيق المرحلة الأولى"، مشيرا إلى أن الوزارة بعد الانتهاء من أعمال التنسيق ستعلن فى مؤتمر صحفى عن بداية المرحلة الأولى للتنسيق، والتى من المقرر أن تستمر لمدة خمس أيام.

ومن المقرر أن تستقبل الجامعات الحكومية بداية من العام الدراسى الجديد نحو 380 ألف طالب وطالبة من بين الناجحين في الثانوية، على أن يوزع باقى الطلاب على المعاهد الفنية والجامعات الخاصة طبقا للحد الأدنى للمجموع.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، قرر في مايو الماضي، أعلن تطبيق نفس قواعد التنسيق المتبعة فى العام الماضى على تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعى 2017/ 2018، وذلك على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها ( الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية الأزهرية).

ووفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات فإنه من المقرر قبول 50% من الأعداد المقرر قبولها في الجامعات هذا العام بنظام الانتظام. وأضاف المجلس، 12 رغبة جديدة إلى التنسيق، فبدلا من إدخال الطالب 48 رغبة يمكنه إدخال 60 رغبة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.