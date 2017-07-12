"العبادي" يتعهد بمعاقبة الإرهابيين فى العراق

بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأربعاء بأن حكومته لن تصدر أي بيان عفو عن الإرهابيين القتلة وعدم التساهل معهم.

وشدد العبادي -في كلمة خلال جلسة للحكومة العراقية اليوم على " عدم السماح بعودة الخطاب التحريضي والطائفي باعتباره الخطاب الداعشي، وعلى دول العالم عدم التساهل مع الإرهابيين، ويجب أن لا يفلت أي إرهابي من العقاب، ولن نصدر عفوا عن الإرهابيين القتلة ".

وأوضح رئيس الحكومة العراقية" ان توجه الحكومة المستقبلي يجب ان يتركز على الجانب الاقتصادي والتنموي والتعليمي، الذي هو أساس لنهضة الدولة والمجتمع وضرورة محاربة الفساد الذي اضرّ بالدولة والمجتمع وتفعيل القانون ".

ومن ناحية أخرى، أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأربعاء بأن 3 من عناصر الحشد الشعبي و7 من داعش قتلوا في هجوم للتنظيم في إحدى قرى جنوب غربي الموصل 400كم شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالةالأنباء الألمانية (د ب أ)، أن عناصر بتنظيم داعش شنت هجوما على قرية خنيفس والإثوريين في مشارف قضاء الحضر جنوب غربي الموصل استخدم فيها 3 عجلات مفخخة بهدف الوصول إلى مركز القضاء، لكنهم فشلوا بعد ان تصدت لهم قوات الحشد الشعبي، ما اسفر عن مقتل 3 من الحشد و7 من داعش .

وأوضحت ان " الهجوم هو الثاني من نوعه خلال يومين الذي يشنه التنظيم من مناطق الجزيرة الصحراوية في محاولة للسيطرة على مركز قضاء الحضر المحرر منذ أشهر" .