أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"العبادي" يتعهد بمعاقبة الإرهابيين فى العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"العبادي" يتعهد بمعاقبة الإرهابيين فى العراق

06:04 م الأربعاء 12 يوليو 2017

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأربعاء بأن حكومته لن تصدر أي بيان عفو عن الإرهابيين القتلة وعدم التساهل معهم.

وشدد العبادي -في كلمة خلال جلسة للحكومة العراقية اليوم على " عدم السماح بعودة الخطاب التحريضي والطائفي باعتباره الخطاب الداعشي، وعلى دول العالم عدم التساهل مع الإرهابيين، ويجب أن لا يفلت أي إرهابي من العقاب، ولن نصدر عفوا عن الإرهابيين القتلة ".

وأوضح رئيس العراقية" ان توجه الحكومة المستقبلي يجب ان يتركز على الجانب الاقتصادي والتنموي والتعليمي، الذي هو أساس لنهضة الدولة والمجتمع وضرورة محاربة الفساد الذي اضرّ بالدولة والمجتمع وتفعيل القانون ".

ومن ناحية أخرى، أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأربعاء بأن 3 من عناصر الحشد الشعبي و7 من داعش قتلوا في هجوم للتنظيم في إحدى قرى جنوب غربي الموصل 400كم شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالةالأنباء الألمانية (د ب أ)، أن عناصر بتنظيم داعش شنت هجوما على قرية خنيفس والإثوريين في مشارف قضاء الحضر جنوب غربي الموصل استخدم فيها 3 عجلات مفخخة بهدف الوصول إلى مركز القضاء، لكنهم فشلوا بعد ان تصدت لهم قوات الحشد الشعبي، ما اسفر عن مقتل 3 من الحشد و7 من داعش .

وأوضحت ان " الهجوم هو الثاني من نوعه خلال يومين الذي يشنه التنظيم من مناطق الجزيرة الصحراوية في محاولة للسيطرة على مركز قضاء الحضر المحرر منذ أشهر" .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القضاء التونسي يرجئ محاكمة المتهمين في هجوم "باردو" إلى أكتوبر

    أخبار

  • العراق يلاحق فلول داعش.. وتحذيرات أمريكية من عودة التنظيم

    أخبار

  • الحرب في سوريا: مقتل بريطاني رابع في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية

    أخبار

  • برنامج الأغذية العالمي: معركة الموصل خلفت أكثر من مليون نازح

    أخبار

إعلان

e69980f700.jpg
4207fcd33a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية