ضبط 1000قضية مخدرات و٢٥ تشكيلًا عصابيًا خلال أسبوع

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته التفتيشية على مستوى الجمهورية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية – على مدار أسبوع – في مجال قضايا المخدرات عن ضبط ألف و١٨٢ قضية، وفي مجال التشكيلات العصابية، أسفر عن ضبط ٢٥ تشكيلا ضموا ١١٢ متهما ارتكبوا ١٢٠ حادث سرقة.

كما تم ضبط ١٤ سجينًا هاربًا من السجون العمومية، و٩٥ هاربا من أحكام المراقبة، وضبط ١٤ سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 62 حادث في قضايا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، هتك عرض، خطف، انتحال صفة، حريق عمد)، تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 105 متهمين.

واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.