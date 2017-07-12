مصدر أمني: "إرهابي المرج" متورط باستهداف كمين المقطم ونفذ 5 عمليات اغتيال​

كتب – فتحي سليمان:

قالت وزارة الداخلية؛ إن أجهزة الأمن؛ عثرت على بندقية آلية، وطبنجة، وبندقية خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات داخل شقة استأجرها إرهابي يُدعى "أحمد محمد عمر"، 36 سنة، موظف، عقب مقتله فجر اليوم، الأربعاء، في تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الأمن بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.

وأوضح مصدر أمني موثوق بوزارة الداخلية؛ إن فريقاً من الأمن الوطني مدعوماً بضباط من الأمن العام وفرقة بالعمليات الخاصة والقتالية داهمت شقة مفروشة بكفر الشرفا استأجرها المتهم الذي يُعد أحد كوادر حركة حسم ومحل ميلاده مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

أشار المصدر، إلى أن المتهم تورط في عدة عمليات إرهابية، ونفذ 5 عمليات اغتيال ضد رجال الشرطة؛ وأبرزها واقعة التعدي -بالاشتراك مع آخرين- على كمين بميدان محمد زكي؛ المكلف بالمرور الأمني بمنطقتي مدينة نصر والمقطم، أول مايو الماضي والذي راح ضحيته ضابطين وأمين شرطة، وأُصيب خلاله 6 من رجال الشرطة.

أضاف المصدر، الذي تحدث لمصراوي، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام، أن عملية المداهمة تمت فجر اليوم بالتنسيق بين فريق الأمن الوطني والأمن المركزي والأمن العام، وذلك عقب ورود معلومات باختباء المتهم في شقة استأجرها بكفر الشرفا، واختار الاختباء بها نظرًا لازدحامها بالسكان، وتواجد عشرات القادمين من الصعيد، والأقاليم للسكن بتلك المنطقة العشوائية.

وأوضح المصدر، أن المتهم بمجرد شعوره باقتراب القوات من شقته التي يختبئ بها أطلق أعيرة نارية تجاهها ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مقتله.

وقالت وزارة الداخلية؛ في بيان رسمي لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأربعاء؛ إنها مستمرة في ملاحقة عناصر حركة حسم، "الجناح المسلح لجماعة الإخوان المحظورة"، وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم ومنطلقاً لتنفيذ أعمالهم العدائية.

وتعرض القول الأمني بميدان محمد زكي بالطريق الدائري، أول مايو الماضي، إلى عملية استهداف استشهد فيها الرائد محمد عادل وهبة الضابط بقوات تأمين الطرق، والرائد أيمن حاتم عبد الحميد، معاون مباحث عين شمس، وأمين شرطة بإدارة تأمين الطرق يُدعى شعبان محمد عبد الحميد، وإصابة 6 مجندين آخرين.

ونفذ المتهم عملية استهداف القول الأمني عقب رصد تحرك القوات، وتوقفها بصورة يومية لتسليم وتسلم الورديات، والمرور الإشرافي على القوات بميدان محمد زكي، وأمطر المتهم برفقة 7 آخرين قوات الشرطة بنحو 90 طلقة من بنادق آلية، وسرقوا صديري واقي، وبندقيتين، وهربوا بسيارتين.