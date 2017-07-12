أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عضو بـ«نقل البرلمان»: رفع الفائدة يلتهم مكاسب تحريك أسعار الوقود والكهرباء

Google+ Print
عضو بـ«نقل البرلمان»: رفع الفائدة يلتهم مكاسب تحريك أسعار الوقود والكهرباء عضو بـ«نقل البرلمان»: رفع الفائدة يلتهم مكاسب تحريك أسعار الوقود والكهرباء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد بدوى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن رفع الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس، و في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام، له مخاطر وخيمة على الاقتصاد المصرى.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذا القرار سيزيد من عجز الموازنة ويضرب بعرض الحائط القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها تحت مظلة الإصلاح الاقتصادى مثل تحريك أسعار الوقود والكهرباء حيث أن رفع سعر الفائدة سيلتهم المكاسب التى ستحققها الدولة من رفع أسعار الوقود والكهرباء.

وأضاف بدوى، أن الانتاج هو السبيل الوحيد لخفض التضخم، مشيرًا إلى أن سحب الأموال من الأسواق عن طريق زيادة الفائدة سوف ينتج عنه ركود بالأسواق نتيجة النقص فى الإنتاج والذى يزيد من حده التضخم.

شاهد أيضا

وأوضح أن قرار رفع الفائدة يعمل على تعجيز المستثمرين عن الإنتاج كما أن الإنتاج سينخفض بسبب لجوء المستثمرين إلى الاستثمار الأمن فى البنوك بدلًا من المخاطرة بأموالهم فى الأسواق.

وتابع: "على الحكومة أن تتخذ خطوات سريعة من شأنها زيادة الإنتاج مثل رفع الجمارك عن مدخلات الإنتاج، المواد الأولية، المعدات والآلات الرأسمالية"، مؤكدًا أن الدولة ستحصل علي أضعاف قيمة الجمارك عندما يتوفر المنتج النهائى محليًا وعندما يزيد المعروض من السلع وتنتعش الدورة الإنتاجية فى .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية