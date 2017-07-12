رئيس الأركان: التقدم العلمي والتكنولوجي يفرض علينا تطوير الكليات العسكرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن "التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق يفرض علينا تطوير نظم وآليات بناء القدرات البشرية داخل القوات المسلحة بما يضمن اكتساب المهارات والإمكانات اللازمة للدفاع عن الوطن والمشاركة ودعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات".

وأشار رئيس الأركان، خلال لقاءه بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للقوات المسلحة، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبنى استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية والمنشآت التعليمية المختلفة لتخريج أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على تحقيق الأهداف العليا المنشودة، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للقوات المسلحة والدولة.

واستمع الفريق محمود حجازي إلى شرح مفصل من اللواء طبيب أيمن السيد شافعي مدير كلية الطب للقوات المسلحة، تضمن الآليات والخطوات التي تم تنفيذها لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، والانفتاح على كبرى الجامعات والأكاديميات البحثية المحلية والدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل العلمي وصولاً إلى خريج يتحلى بالمهارات والمعرفة طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

والتقى حجازي، وفد من جامعة ميتشجن الذي يزور الكلية حاليًا.

وناقش رئيس الأركان أعضاء هيئة التدريس في الإجراءات المنفذة لتطوير البرامج وأساليب التدريس والتقييم، معرباً عن اعتزازه بما يقدموه من جهد لبناء وتأهيل أجيال من الأطباء القادرين على تقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة، والمساهمة في مجال البحث العلمي للارتقاء بالخدمة الطبية داخل القوات المسلحة والمجتمع المصري.

وأكد الفريق محمود حجازي على قناعة القيادة العامة للقوات المسلحة التامة بحتمية الاهتمام بتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية التي تبنى عليها كافة النجاحات مقدماً الشكر لأعضاء هيئة التدريس وجميع الجهات المتعاونة مع الكلية لتحقيق هذه الأهداف.​